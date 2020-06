Chicano Federation Diaper Distribution

Dear Families,

As Chicano Federation staff has continued with weekly contacts, we have seen a need there is still a significant demand for diapers in all sizes. We will be having a diaper distribution on Thursday, June 26 from 2:00 p.m. - 6:00p.m. We have a limited amount of each size so please make sure you respond to the survey promptly so you can get the size you need. Please select only one size. We are grateful to have you be a part of our program!

Queridas Familias,

Con los contactos semanales que ha tenido nuestro equipo con ustedes, vemos que una de las necesidades que siguen teniendo son pales. Tendremos una distribución de panales el jueves 26 de junio de 2:00 p.m.- 6:00 p.m. Tenemos tallas limitadas así que por favor respondan a la encuesta con rapidez para que puedan obtener la talla que necesitan. Seleccionar solamente una talla. ¡Gracias por ser parte de nuestro programa!